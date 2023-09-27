الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية يختتم دورة تدريبية للدبلوماسيين الأفارقة بالجزائر

‏‎اختتم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية شملت 22 دبلوماسيا أفريقيا، وذلك في المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية بوزارة الخارجية الجزائرية.

‏‎وقد تناولت الدورة التي عقدت في الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الحالي، عدة موضوعات أبرزها البروتوكول، إدارة الأزمات، والتفاوض، ومنطقة التبادل الحر الأفريقية والتحديات الاستراتيجية والتنموية بالقارة الأفريقية.

‏‎وأشرف على مراسم حفل اختتام الدورة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بحضور الأمين العام للوزارة، ومدير عام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية.

‏‎ورحب عطاف بالحضور مؤكدا على عمق العلاقات العربية الأفريقية، كما أشاد بالدور الذي تلعبه جامعة الدول العربية من خلال الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية دعماً للتعاون الفني العربي الإفريقي، مثنيا على هذه المبادرة التي تعد نواة للعمل الدبلوماسي العربي الأفريقي متمنيا تكرارها مستقبلا.

وحضر الحفل عميدة السلك الدبلوماسي الأفريقي ولفيف من السفراء الأفارقة من كل من السنغال، وناميبيا وتشاد والنيجر والكونغو برازاڤيل وبوروندي وموزمبيق وغينيا بيساو وجنوب افريقيا وأنجولا.

‏‎من جهته، أكد السفير محند صالح لعجوزي- الأمين العام المساعد للجامعة العربية ومدير عام الصندوق، أهمية هذا النشاط، الذي يندرج ضمن البرنامج السنوي للصندوق لدعم الاطر الدبلوماسية في أفريقيا، مشدداً على اهتمام الأمين العام للجامعة بمتابعة هذه الأنشطة خاصة في مجال التكوين الدبلوماسي.

‏‎وقد تم تكريم الدبلوماسيين الأفارقة المشاركين في الدورة بتوزيع الشهادات عليهم.