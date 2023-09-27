قال الدكتور معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن «البعض لا يستطيع التفرقة بين من أراد الخير فأخطأ بعضه وأصاب معظمه، وبين من أراد الشر فأصابه كله».

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «أستوديو العرب»، المذاع عبر فضائية «المشهد»، مساء الثلاثاء، أن «الرئيس عبدالفتاح السيسي يريد خيرا لمصر، لكنه لا يستطيع تحقيق كل ما يرغب فيه؛ بسبب ضعف الإمكانيات وضعف العنصر البشري ووجود بيئة ودولية تعيق التقدم».

وأشار إلى أن المواطن عليه توجيه النقد لذاته قبل انتقاد الرئيس والحكومة، مضيفًا: «أنتقد نفسي ووالدي الذي أنجب 8 و9 و10 ولم يربهم بصورة جيدة أو يعلمهم بصورة وافية، أنتقد أخي للي بيزوغ من الشغل، وابن عمي اللي يبلطج على الناس من أجل الرشوة، أنتقد أختي التي تعلم أولادها كيف يغشون في الامتحان حتى ينجحوا بالباطل».

ونوه أن «الشعب المصري يجب أن يعترف أنه يعاني من مشكلة في الأخلاق والثقافة»، معقبًا: «لازم نعترف إننا كشعب عندنا مشكلة موثقة على الأقل على مدار 100 عام، وكل شخص مسئول جزئيا عن بعض تلك المشكلات».

واختتم: «لا أبرئ المسئولين من بعض الأخطاء في التقدير أو قرار هنا أو هناك، لكن أيضًا لا أبرئ نفسي وملايين المصريين الذين يجيدون إلقاء اللوم على غيرهم – بما في ذلك الحكومة – حتى لا يتحملوا المسئولية.. فليتحمل كل منا مسئوليته وعلى الله قصد السبيل».