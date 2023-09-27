قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن «ملف سد النهضة يأتي على رأس الأولويات التي يجب أن يقدم مرشحو الرئاسة رؤية لها أمام الناخبين».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، أن السد أمر خطير، رغم كل محاولات التقليل للآثار الجانبية التي يتبناها بعض خبراء الري والزراعة وعلماء المياه، بحجة نشر روح التفاؤل.



ونوه أن السد عبارة عن قنبلة مياه قدرها 74 مليار متر مكعب، قد تكتسح السودان ومصر إذا وقع خطأ فني، قائلًا إن المرشحين عليهم وضع شبكة من العلاقات الجديدة بين مصر وإثيوبيا؛ تسمح بأن تجعل مسألة نهر النيل جزء من كل.



وأشار إلى أن «العلاقات مع الدول الإفريقية تحتاج قدرًا كبيرًا من التفاهم والتبادل والتعاون»، مضيفًا: «ذهبت إلى إثيوبيا ورأيت الظلام ليلا والفقر، وفي ذلك الوقت تأتي إلى القاهرة وتنبهر بأضوائها وحيويتها».



ولفت إلى أن قضية سد النهضة كانت بحاجة إلى حشد للمجتمع الدولي مبكرًا، منوهًا أن «الاتفاق الإطاري – من وجهة نظره – لم يكن محكمًا بالقدر الذي يضع إثيوبيا في المكان الصحيح».