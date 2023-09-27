زعيم المعارضة الإسبانية يتجه للإخفاق في محاولة لتشكيل الحكومة

يواجه زعيم المعارضة المحافظة في إسبانيا ألبرتو نونييث فيخو، تصويتا في مجلس النواب اليوم الأربعاء حول ما إذا كان بإمكانه تشكيل حكومة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفشل زعيم حزب الشعب "62 عاما في مسعاه لأن يصبح رئيسا للوزراء. وبعد بدء يومين من النقاش يوم الثلاثاء، قالت محطة التلفزيون الرئيسية "آر تي في إي"، إنه محكوم عليه بالفشل.

وفي الجولة الأولى من التصويت، الأربعاء، يحتاج إلى دعم أغلبية لا تقل عن 176 نائبا للحصول على فرصة لانتخابه رئيسا للوزراء.

وفي الجولة الثانية، بعد 48 ساعة، تكفي أغلبية بسيطة، لكن هذا يبدو غير مرجح بالنسبة لفيخو بناء على الأحزاب التي من المقرر أن تدعمه.

وفي انتخابات 23 يوليو، فاز حزبه بأكبر عدد من الأصوات ومعظم المقاعد متقدما على الاشتراكيين الذين ينتمي إليهم رئيس الوزراء الحالي والمؤقت الآن بيدرو سانشيز.

وقرر الملك فيليبي السادس السماح للفائز في الانتخابات بمحاولة تشكيل حكومة أولا.

ومع ذلك، يعتبر بيدرو سانشيز لديه فرصة أفضل.

ويحتاج الاشتراكي، الذي يتولى السلطة منذ عام 2018، إلى اتفاق مع الانفصاليين الكتالونيين الذين سيطالبون بالعفو عن أولئك الذين شاركوا في محاولة انفصال فاشلة في عام 2017.

ووفقا للدستور، أمام فيخو وسانشيز حتى 27 نوفمبر فقط قبل الدعوة إلى انتخابات جديدة.