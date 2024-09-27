تكريم أحمد السقا في مهرجان الإسكندرية المسرحي

كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي أحمد السقا في ختام دورته الـ14، وهي الدورة التي تحمل اسمه، بحضور الفنان إبراهيم الفرن، رئيس المهرجان، والفنان أحمد سمير، مدير المهرجان.

أعرب الفنان أحمد السقا عن سعادته بالتكريم، قائلاً إن الدورة الـ14 للمهرجان تحمل اسمه، واسترجع ذكرياته في المسرح حيث وقف لأول مرة على مسرح بيرم التونسي مع أستاذه إيمان الصيرفي، بالإضافة إلى قضاء وقت طويل في الإسكندرية لتصوير مسلسل "العتاولة". وأعرب عن سعادته بتصوير الجزء الثاني في الشتاء القادم بالإسكندرية، مؤكداً على حبه للمدينة.

ووجه السقا الشكر لإدارة المهرجان على الفكرة المميزة للمهرجان والتي تتمثل في تقديم عروض بميزانية ضئيلة وبدون إنتاج كبير، كما شكر الضيوف الذين ساهموا في تحمل جزء من التكاليف.

وقال رئيس المهرجان، الفنان إبراهيم الفرن، في كلمته: "أود أن أشكر شباب وبنات الإسكندرية الداعمين للمهرجان، الذين لولاهم لما حقق المهرجان هذا النجاح، ولما تمكنا من تكريم نجم كبير مثل أحمد السقا اليوم". كما شكر الفنان أحمد السقا والفنان أشرف زكي، واصفاً إياه بأنه والده الروحي والداعم الأساسي.

وقال مدير المهرجان الفنان أحمد سمير أقدم خالص الشكر للفنان أحمد السقا لحضوره المهرجان، وكذلك الشكر لنقيب الفنانين الفنان أشرف زكي والفرق التي ساهمت لأول مرة بالمهرجان وهي فرقة السودان، وفرفة بولندا، وفرقة لبنان بالتحديد المكونة من فنانات غامرن وجاءوا وحدهن للمهرجان وتمنى مدير المهرجان لهم سلامة الوصول الي لبنان في ظل الظروف الأخيرة.

وأكد الرئيس الشرفي للمهرجان، الدكتور جمال ياقوت، أن هدف المهرجان دائمًا ما يتحقق بالخيال وليس المال. واسترجع ذكريات الدورة الأولى للمهرجان عام 2008 في قصر التذوق بسيدي جابر، مشيراً إلى تطور المهرجان ليصبح دوليًا. كما شكر الفنان أحمد السقا والفنان أشرف زكي، وقدم شكره لكل داعمي المهرجان، ورجل الأعمال محمد الدمرداش، ووزارة الثقافة، ووزارة التضامن الاجتماعي.

واستضافت مدينة الإسكندرية فعاليات هذه الدورة في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة. تأسس المهرجان عام 2008 على يد الدكتور جمال ياقوت، وتقام فعالياته في عدة معالم ثقافية بالإسكندرية، بدعم كبير من شركاء النجاح مثل وزارة الثقافة المصرية، ومكتبة الإسكندرية، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، ومركز الجزويت الثقافي.

وأشار تامر طه، مدير المركز الصحفي للمهرجان، إلى أن هذه الدورة تعتبر فرصة رائعة لعشاق المسرح للاستمتاع بعروض متميزة ومتنوعة، والتفاعل مع فنون المسرح من مختلف أنحاء العالم. ويشارك في هذه الدورة 15 عرضاً، منها أربعة عروض مصرية و11 عرضاً من 11 دولة خارج مصر، وهي: الأردن، إسبانيا، تونس، إيطاليا، الجزائر، الإمارات، بولندا، السودان، لبنان، العراق، والسعودية. وتقام العروض على عدة مسارح في الإسكندرية، ويتضمن المهرجان عددًا من الورش الهامة، بالإضافة إلى تكريم عدد من نجوم الفن.