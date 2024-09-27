تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية والإفريقية إلى ملعب المملكة أرينا في التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، حيث مباراة السوبر الإفريقي، والتي تجمع بين الأهلي والزمالك، في قمة كبيرة بين الغريمين التقليديين.

الأهلي يدخل مباراة اليوم، بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، فيما يلعب الزمالك على السوبر بصفته بطلا لبطولة الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الماضي.

وتأتي هذه المباراة بين قطبي الكرة المصرية في بطولة السوبر الإفريقي للمرة الثانية في تاريخ مواجهات الفريق، بعد اللقاء الذي جمع بين الفريقين في السوبر الإفريقي يناير 1994 بجنوب إفريقيا، وفاز وقتها الزمالك بهدف أيمن منصور.

وتحمل مباراة الليلة حسابات خاصة بين الفريقين، إضافة لكونها مباراة بطولة، حيث تمثل صراع خاص بين قطبي الكرة المصرية، في ديربي القاهرة الممتد منذ ما يزيد عن 107 أعوام كاملة.

ويدير اللقاء الحكم الليبي معتز الشلماني الذي سبق له إدارة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 بين الأهلي والوداد المغربي بإستاد القاهرة.

ويحمل الأهلي لقب كأس السوبر الإفريقي 8 مرات آخرها في ديسمبر2021 بينما حقق الزمالك اللقب 4 مرات آخرها عام 2020.

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بحثًا عن الفوز بالسوبر الإفريقي للمرة التاسعة، وتعويض خسارته في الطائف أمام اتحاد العاصمة الجزائري العام الماضي، في حين يتطلع الزمالك للفوز باللقب للمرة الخامسة والأولى منذ عام 2020.

يدخل الأهلي المواجهة بصفوف شبه مكتملة، حيث انضم الرباعي الجديد إلى قائمة الأهلي في لقاء كأس السوبر الإفريقي من جانب المدرب السويسري مارسيل كولر، الذي لم يستبعد من المباراة سوى كريم نيدفيد، خالد عبد الفتاح والحارس الصاعد مصطفى مخلوف وكريم الدبيس لأسباب فنية بجانب علي معلول وكريم فؤاد حيث لم يتم قيدهما للإصابة.

ويبحث الأهلي عن بداية مثالية لموسمه الجديد بعد التأهل لدور المجموعات كما أنه سيخوض بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في شهر أكتوبر المقبل بجانب لقاء العين الإماراتي ببطولة كأس إنتر كونتينيتال.

ويعول الأهلي على تألق لاعبيه إمام عاشور أحد نجوم الموسم الماضي، والذي يستطيع صناعة الفارق بلمساته المميزة في وسط الملعب، بجانب الهداف الفلسطيني وسام أبو علي هداف الدوري وأيضًا حسين الشحات.

ومن المتوقع أن يدخل الأهلي مباراة اليوم بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي الدفاعي محمد هاني، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة ويحيى عطية الله، فيما يلعب في الوسط أكرم توفيق، مروان عطية وإمام عاشور، خلف ثلاثي الهجوم بيرسي تاو، حسين الشحات ووسام أبو علي.

ويحظى كولر بسجل جيد أمام الزمالك، بعدما قاد فريقه للفوز 5 مرات في 6 مباريات، من ضمنها نهائي كأس مصر، وكأس السوبر المحلي، لكنه خسر المواجهة الأخيرة في الدور الأول للدوري الموسم الماضي.

وقال كولر، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «الأهلي قادر على الفوز بلقب السوبر الإفريقي، لقد استعد الفريق بشكل جيد، ويسعى لاقتناص البطولة».

على الجانب الآخر يدخل الزمالك مباراة الليلة، بحثًا عن الثأر من خسارة نهائي القرن، أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2020.

لم يتفوق الزمالك على الأهلي في أي مواجهة جمعت بينهما في دوري أبطال إفريقيا، وكان الفوز القاري الوحيد للأبيض بهدف منصور قبل 30 عامًا.

ويسعى الزمالك في اقتناص لقب كأس السوبر لتحقيق بطولة جديدة غائبة عن خزائنه منذ فترة وكسب ثقة جماهيره بالفوز بلقب قاري مهم من أنياب منافسه التقليدي.

وعزز الزمالك صفوفه في الموسم الجديد بالتعاقد مع المغربي محمود بنتايك ومحمد حمدي لتدعيم الجبهة اليسرى والبولندي كونراد ميشالاك والفلسطيني عمر فرج لتدعيم الجانب الهجومي واستعان بالرباعي في قائمة السوبر بينما يغيب الوافد الجديد السنغالي سيدي ندياي.

ويراهن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك على قدرات بعض لاعبيه أصحاب الخبرات وعلى رأسهم عبد الله السعيد وأحمد مصطفى زيزو، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، والثنائي التونسي سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي.

ومن المتوقع أن يدخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل يضم محمد صبحي، في حراسة المرمى أمامه الرباعي الدفاعي عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد ومحمد حمدي، وفي الوسط يلعب نبيل عماد دونجا وعبد الله السعيد، خلف الثلاثي الهجومي أحمد مصطفى زيزو، مصطفي شلبي وسيف الدين الجزيري.

وقال جوميز خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: «لقاء السوبر الإفريقي صعب لأن جميع لاعبي الأهلي حصلوا على بطولات، وكولر المدير الفني للأحمر يقدم عملا عظيما والمكسب ثقافة في الأهلي، ونحن الزمالك نمتلك نفس الثقافة».

وتابع: «لدي ثقة كبيرة في اللاعبين، وعلينا أن نكون حذرين أمام الأهلي لأنه منافس قوي، واللاعبون جزء من هذه المواجهة.. والآن أمامنا فرصة الفوز وليس شيء غيره، لكي نهدي اللقب إلى عشاق الفريق».

ولعب الأهلي مع الزمالك عشر مباريات في بطولات الأندية الإفريقية، منها تسع مباريات في دوري أبطال إفريقيا وواحدة في كأس السوبر الإفريقي، فاز الأهلي في ست مباريات وفاز الزمالك في مباراة واحدة وتعادل الفريقان في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي سبعة عشر هدفاً وسكنت شباكه عشرة أهداف، وكان الفوز الوحيد للزمالك في كأس السوبر الإفريقي التي أقيمت في جوهانسبرج يوم 16 يناير 1994.