غيابات بالجملة في قائمة باريس سان جيرمان قبل مواجهة رين بالدوري الفرنسي

أعلن لويس إنريكي، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قائمة فريقه لمباراة رين، اليوم الجمعة، في افتتاح منافسات الجولة السادسة بالدوري الفرنسي.

وشهدت قائمة باريس سان جيرمان وجود غيابات بالجملة حيث خرج من القائمة كل من دوناروما ونونو مينديس وفيتينيا وديزيري دوي وأسينسيو بسبب إصابات مختلفة.

وتواصل غياب الثلاثي برسنيل كيمييمبي ولوكاس هيرنانديز وجونسالو راموس، بسبب إصابات تحتاج فترات طويلة للتعافي.

ويعتلي باريس سان جيرمان صدارة الدوري برصيد 13 نقطة متساويا مع موناكو وأولمبيك مارسيليا.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان على النحو التالي:

«حكيمي، ماركينيوس، رويز، ديمبلي، لي كانج إن، كولو مواني، مايولو، باركولا، بيرالدو، زاير إيمري، سكرينيار، سافونوف، زاجي، الحناش، مباي، باتشو، تيناس، جواو نيفيز».