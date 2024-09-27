الصناعة: الوزير يلتقي المستثمرين الصناعيين بمحافظة قنا غدا

أعلنت وزارة الصناعة، أن هيئة التنمية الصناعية ستستقبل غدا السبت، المستثمرين الصناعيين بمحافظة قنا ومناطقها الصناعية المختلفة بحضور المحافظ، في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة يوم السبت من كل أسبوع.

وتستهدف اللقاءات، حل مشاكل المستثمرين والوقوف على كل التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها بشكل فوري، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى قلعة صناعية إقليمية ودولية ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها.



ودعت الوزارة المستثمرين الصناعيين بمحافظة قنا للمشاركة في هذا اللقاء لعرض مطالبهم والتحديات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

جديرٌ بالذكر أن هذا الإجراء جاء بهدف استعراض الوضع الحالي بكل المناطق الصناعية في نطاق كل محافظة على حدة والتحليل الدقيق لكل التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها فورا، وذلك في إطار دفع العملية الصناعية بكل محافظة.