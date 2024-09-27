محافظ أسيوط يدشن مبادرة التبرع بجزء من الوقت لدعم التعليم والصحة والشباب

ترأس اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، والمهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام، والمحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام المساعد، والمستشار محمد محمود كامل، وكيل مجلس الدولة، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء حسام أنور، مساعد مدير أمن أسيوط، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

في بداية الاجتماع، كلف محافظ أسيوط الجميع بتدشين دعوة عامة للمشاركة المجتمعية في دعم العملية التعليمية والصحية والشبابية، وفتح باب التبرع بجزء من الوقت للمشاركة في أي مجال يرغب فيه المتبرع، على أن يتم ذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لحياة الإنسان". موجهاً أجهزة المحافظة بتنظيم عملية التبرع بجزء من الوقت لكل من يتقدم للديوان العام للمحافظة، سواءً من طلبة أو خريجين أو عمال أو أطباء ومهندسين وغيرهم.

كما وجه المحافظ بالانتهاء من إنشاء كوبري معدني للمشاة يربط بين جزيرة باقور ونزلة باقور التابعة لمركز أبوتيج، بالتنسيق بين رئاسة المركز والري والإسكان، حفاظاً على أرواح المواطنين، خاصةً تلاميذ المدارس.

وكلف بتخصيص وحدتين نهريتين بقريتي النخيلة ونزلة باقور لتوصيل التلاميذ مجاناً بدلاً من المعديات، وذلك لحين إنشاء الكوبري في أقرب وقت ممكن.

وأصدر المحافظ توجيهاته بضرورة دفع الجهود ورفع معدلات الإنجاز في ملف التصالح وتقنين أراضي أملاك الدولة، تنفيذاً للقانون، بدءاً من تقديم الطلب من المواطن وحتى تحرير العقد وتحصيل كافة مستحقات الدولة، وتسهيل الإجراءات على المواطنين. فضلاً عن إنهاء كافة ملفات تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وفقاً للتسهيلات التي نص عليها القانون، وسرعة الانتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت، واتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء كافة الإجراءات، حيث تولي الدولة ووزارة التنمية المحلية أولوية قصوى لهذا الملف خلال الفترة الحالية لزيادة نسبة الإنجاز.

وشدد أبو النصر على عدم التهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة، والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها مع الالتزام بتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين من المسؤولين ومن يتسبب في تسهيل التعدي على أراضي الدولة. كما وجه مسؤولي الزراعة بوقف صرف الأسمدة للمزارعين وأصحاب الحيازات ممن يثبت تعديهم على الأراضي الزراعية، والتنسيق مع التموين لوقف الدعم سواء للخبز أو المقررات التموينية، مع التأكيد على إعادة زراعة المساحات التي جرى إزالة التعديات من عليها، وعدم تبويرها.

وأشار إلى أهمية تكثيف حملات تطهير الترع والمصارف بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع الري، لضمان وصول المياه لنهاية الترع بكميات مناسبة وري الأراضي الزراعية. لافتاً إلى أهمية توعية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات والقمامة في الترع والمصارف والمجاري المائية، حفاظاً على المياه من التلوث.

وأكد على أهمية نظافة المدارس من الداخل والبيئة المحيطة بها بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية، لرفع جميع المخلفات والقمامة، وإزالة الإشغالات بمحيط المدارس، والمتابعة الدورية للتأكد من مستوى النظافة والحالة العامة. كما شدد على منع تواجد الباعة الجائلين بجانب أسوار المدارس، تيسيراً على أبنائنا الطلاب وانتظام سير العملية التعليمية. وأكد أنه يتابع بنفسه ميدانياً بشكل يومي انتظام سير العملية التعليمية بكافة ربوع المحافظة، للوقوف على الحالة العامة الانضباطية لها، وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة والعمل على حلها فوراً بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

كما أصدر تعليماته بضرورة المتابعة الجيدة لتجميع المخلفات الزراعية من المزارعين، حتى لا يقوم المزارع بالتخلص منها عن طريق الحرق والإضرار بالبيئة، وإرسال تلك المنتجات لمشروع تنمية الثروة الحيوانية بعرب العوامر، للقضاء على ظاهرة الحرق المكشوف، والاستفادة بها في الأعلاف الحيوانية، بهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة والحفاظ على بيئة نظيفة للمحافظة.

ووجه رؤساء المراكز ومديري مديريات الخدمات بإرسال كافة السيارات والمعدات المعطلة لمركز صيانة السيارات، لسرعة الإصلاح والاستفادة من معدات الحملات الميكانيكية للمراكز والأحياء في تكثيف جهود النظافة ورفع كافة المخلفات من الشوارع والميادين، وتعظيم الاستفادة من الكهنة ومخلفات الحملات الميكانيكية وتفعيل إدارة "تقليل الفاقد".

هذا وقد وجه المحافظ بسحب جميع الأراضي التي تم تخصيصها ولم تستغل منذ ستة أشهر من الآن، والانتهاء من إجراءات تخصيص مركز شباب منفلوط، فضلاً عن قيام مشروع العبارات النهرية بتسليم مقر هيئة سلامة الغذاء وضم وحدة الإيرادات بديوان عام المحافظة للإدارة العامة للشؤون المالية.

قدم المحافظ – خلال جلسة المجلس التنفيذي - الشكر لشركة مياه الشرب والصرف الصحي لدورها في ضخ المياه لمزرعة الوادي الأسيوطي وكافة الزراعات الخاصة بالمواطنين في تلك المنطقة، وتشغيل بعض آبار المياه الارتوازية بها، للبدء في زراعة كامل مساحة المزرعة وتعظيم الاستفادة منها، وإتاحة المياه للمواطنين مجاناً وبدون أي مقابل.

تم خلال الاجتماع استعراض بعض القرارات والكتب الدورية، والموافقة عليها، والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات، وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.