وسائل إعلام أمريكية: مقتل أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش في عملية عسكرية صادق عليها ترامب

ذكر موقع "سكاي نيوز عربية"، نقلًأ عن وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صادق اليوم الأحد، على عملية عسكرية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.



وأفادت مجلة "نيوزويك" الأمريكية نقلا عن مصدر بالجيش الأمريكي بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي قتل في غارة جوية.

وقالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر عملية عسكرية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي، وأن هناك معلومات قوية بأن البغدادي قتل في العملية.



وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي يوم الأحد (السبت بالتوقيت المحلي) إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإدلاء ”ببيان مهم“ في البيت الأبيض الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش).

ولم يذكر المتحدث تفاصيل أخرى.

وكان ترامب قد كتب في تغريدة في وقت سابق "شيء كبير للغاية حدث للتو"، دون تقديم تفاصيل.

ويتعرض ترامب للضغط بسبب تحقيق مساءلة يقوده الديمقراطيون ويواجه انتقادات شديدة بسبب قراره سحب القوات الأمريكية من سوريا.