قبلات حميمة فى قلب الرياض تثير جدلًا واسعًا بالسعودية

حالة واسعة من الجدل ثارت فى الأوساط السعودية، فى أعقاب انتشار صور ومقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، تظهر لحظات حميمية بين شاب وفتاة خلال مشاركتهما فى سباق الألوان الترفيهى الذى شهدته منطقة البوليفارد شمال العاصمة الرياض، أمس السبت، بعد أن أظهرت الصور قبلات وعناقا بين الاثنين على مرأى من الجميع.

ووفقا لموقع «إرم نيوز» الإماراتى، انتشرت صور الشاب والفتاة وهما يتعانقان ويتبادلان القبل، على نطاق واسع فى مواقع التواصل الاجتماعى، وسط دعوات لمحاسبة من يظهر فيها، بسبب ما اعتبره مدونون سعوديون مخالفة للعادات والتقاليد المحافظة فى المملكة، بجانب مخالفة لائحة جديدة للذوق العام بدأ العمل بها قبل فترة قريبة.

ووفقا لشبكة «سى إن إن» الأمريكية، فإن سباق الألوان الترفيهى هو أحد أكبر سلسلة سباقات فى العالم، الذى تم تنظيمه للمرة الثانية فى منطقة بوليفارد بالعاصمة السعودية، بمشاركة ما يصل إلى 20 ألف شاب وفتاة من السعوديين والوافدين الأجانب المقيمين فى المملكة، والسياح الزائرين لها، ما جعله «السباق الأكثر مشاركة فى الشرق الأوسط».

وسباق الألوان الذى شهدته السعودية أمس ليس الأول من نوعه، إذ نظمت الهيئة العامة للترفية مهرجان الألوان بمدينة الخبر فى مارس 2019، تحت عنوان «أسعد 5 كيلومترات على وجه الأرض»، وقد حل عليه ضيوف من 40 دولة.