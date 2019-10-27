نتنياهو: أهنئ ترامب على الإنجاز الكبير بمقتل زعيم داعش الإرهابي

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي على يد القوات الأمريكية، قائلُا: "أود أن أهنئ الرئيس دونالد ترامب على الإنجاز الكبير، والمتمثل في العملية التي أدت إلى مقتل زعيم داعش".

وأضاف "نتنياهو"، في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الأحد: "هذا يعكس إصرار الدول الحرة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، على العمل معًا لمحاربة قوى الإرهاب المتمثل بالتنظيمات الإرهابية والدول التي تمارس الإرهاب".

وتابع "نتنياهو" أن "خطوة القضاء على البغدادي تعد مهمة للغاية ولكنها تشكل جزءًا من معركة أطول يجب علينا الانتصار فيها".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، فجر اليوم، بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، لقى مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب.