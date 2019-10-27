ماكرون: مقتل البغدادي ضربة قوية لداعش لكنه مجرد مرحلة

علق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، قائلًا إن هذا الأمر يعد ضربة قوية للتنظيم لكنه يبقى مجرد مرحلة.

وأضاف "ماكرون"، مساء اليوم الأحد، أن هزيمة داعش تعد أولوية بعد مقتل البغدادي، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية"، في خبر عاجل لها منذ قليل.

أفادت وسائل إعلام أمريكية، فجر اليوم، بأن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، لقى مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب، فيما صرح مسؤول بارز في البنتاجون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في كلمة له، اليوم الأحد، خبر مقتل البغدادي، قائلًا إن الولايات المتحدة استطاعت القضاء على أكبر إرهابي في العالم، بعد أن كان يصيح ويتألم.