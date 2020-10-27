الاكتتاب في سندات الخزانة الأمريكية ذات العامين أعلى قليلا من المتوسط

باعت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، سندات مدتها عامين بقيمة 54 مليار دولار، حيث جاء الطلب أعلى قليلا من المتوسط، وذلك في مستهل أسبوع بيع سندات الخزانة الأمريكية طويلة المدى.



وبلغ سعر العائد على السندات ذات العامين 151ر0 في المئة من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 41ر2 مرة.



كانت وزارة الخزانة قد باعت الشهر الماضي سندات مدتها عامين بقيمة 52 مليار دولار، وبلغ سعر العائد عليها 136ر0 في المئة ومعدل التغطية 42ر2 مرة من قيمة الطرح.



يذكر أن معدل التغطية هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.



وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة العامين 35ر2 مرة.



ومن المقرر أن تعلن وزارة الخزانة غدا نتيجة الاكتتاب في سندات مدتها 5 سنوات بقيمة 55 مليار دولار، ثم تعلن نتيجة الاكتتاب في سندات مدتها 7 سنوات بقيمة 53 مليار دولار يوم الخميس المقبل في ختام أسبوع بيع السندات طويلة الأجل.