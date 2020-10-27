عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر اندلاع احتجاجات أمام المركز الثقافي الفرنسي في غزة، تنديدًا بتصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وحرص المشاركون في هذه الاحتجاجات على رفع لافتات للتعبير عن نصرة نبي الإسلام محمد، وترديد هتافات ضد الرئيس الفرنسي.

وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع موجة غضب لمعظم الدول العربية والإسلامية، من تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي أدلى بها عقب حادث مقتل المعلم الفرنسي، عن عدم التراجع عن الرسوم المسيئة للرسول، وذلك في إطار الحفاظ عن حرية الرأي والتعبير.