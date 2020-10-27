اغتيال وزير الشباب والرياضة بحكومة الحوثيين في صنعاء باليمن

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، مسؤولا بارزا لدى جماعة أنصار الله الحوثية، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مصدر محلي مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ"، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على حسين زيد وزير الشباب والرياضة في حكومة الحوثيين "غير معترف بها دوليا"، خلال مروره بسيارته في مدينة حدة، جنوب غربي العاصمة.

وأوضح المصدر، أن زيد نقل إلى المستشفى على الفور وفارق الحياة بعد دقائق من دخوله العناية المركزة.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين، في بيان صحفي، إن عناصر إجرامية اعترضت سيارة حسن زيد، التي كان يقودها وبصحبته ابنته، وأطلقت النار عليه ما أدى إلى استشهاده.

وأوضحت الوزارة، أن ابنة زيد تعرضت لإصابات.

وأشار البيان، إلى أن التحقيقات والمتابعة الأمنية جارية، وسيتم تقديم الجناة للعدالة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وتخضع العاصمة صنعاء لسيطرة الحوثيين منذ أواخر عام 2014، عقب اقتحامها بقوة السلاح.