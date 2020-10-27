بي بي سي: الأمير هاري «لم يفهم التحيز العرقي إلا بعد أن وضع نفسه مكان ميغان»

اعترف الأمير هاري دوق سسيكس أن تربيته كأحد افراد العائلة المالكة لم تتح له أن يفهم التحيز العرقي الواعي.

وقال الأمير هاري إنه احتاج لبضع سنوات وفرصة لتصور نفسه مكان زوجته ميغان من أجل أن يقر بوجود المشكلة.

"لم أكن أتصور وجود المشكلة"، كما قال.

وأدلى هاري بهذه التصربحات لباتريك هاتشينسون المناصر لقضايا "حياة السود مهمة" خلال أحد المهرجانات.

وقد اشتهر هاتشينسون، وهو مدرب شخصي، بعد أن التقطت له صورة وهو يحمل رجلا أبيض مصابا خلال صدامات بين محتجين ورجال الشرطة، وهو فعل أطراه هاري.

وكان هاري يتحدث عبر الفيديو من مكان سكنه في سانتا باربارا ، وقال "لا أحد يشير بأصابع الاتهام، لا يمكن فعل ذلك، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بتحيز غير واع".

وأضاف " حين تدرك أو تحس بشيء من الحرج فعليك مسؤولية محاولة التعلم وفهم الأشياء، لأن الجهل لم يعد عذرا. لم أكن افهم الانحياز غير الواعي بسبب تربيتي ، ولم أكن أدرك وجوده، واستغرقني الأمر سنوات عديدة لإدراك وجوده، خصوصا عندما أتصور نفسي ليوم أو لأسبوع في مكان زوجتي، وهذا شيء محزن".

"نستطيع فعل الكثير"

كان هاري يتمتع بالكثير من الامتيازات كابن لأمير ويلز وتلقى تعليمه في كلية إيتون للنخبة قبل أن يتلقى تدريبه العسكري في كلية "هيرست".

تحدث الدوق والدوقة بكثافة عن قضايا التمييز العنصري في الفترة الاخيرة، ونشرا مقالا في صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" قالا فيه إن "هناك جيلا ضائعا من الملونين".

في العام الماضي كتب الدوق في أحد أعداد مجلة "فوغ" التي ساهم في تحريرها كضيف، إن التحيز غير الواعي هو "شيء لا يفهمه الكثيرون، وهذا قد يؤدي إلى العنصرية".

وحث الأمير هاري خلال حديثه إلى هاتشينسون الناس من كل الخلفيات على أن يتعاملوا مع قضية العنصرية.

وقال "هذه قضية كونية، لقد غادر القطار المحطة، وإذا لم تكن على متنه فاصعد إليه لأن بإمكاننا أن نفعل الكثير، وكوني أبا أظن أن مهمتي أن أغادر هذا العالم وابني بحال أفضل مما كان عليه حين أتيت إليه".

وفي حديثه عن الحادث الذي وقع خلال الاحتجاجات في شهر يونيو/حزيران، قال هيتشينسون "سعدنا بأننا استطعنا تجنب وضع بالغ الخطورة. نعم، سأفعل ذلك من أجل أي شخص، وسأفعلها مجددا، هذا ليس شيئا تفكر فيه مليا".

وأضاف أن القضايا خلف الاحتجاجات من أجل المساواة العنصرية تجعلك تفكر لماذا يجد الناس صعوبة في إدراك أننا نناضل من أجل المساواة.

ووصفه هاري بأنه "مثال ساطع على الكيفية التي يجب أن يتصرف ويعمل بها كل شخص".

وأضاف "حتى حين يكون هناك مجموعتان في حالة مواجهة، لم تتردد، قمت بواجبك، أنقذت روحا".

وتحدث الرجلان عن ضرورة البقاء متيقظين خلال فترة الإغلاق وضرورة الاهتمام بالصحة النفسية.

وقال هاري "بالنسبة للرجال المعزولين يمكن أن يكون هذا الوضع صعبا جدا، ما لم تكن تعرف الحلول المختلفة للمشاكل المختلفة التي يمكن أن تواجهك، سواء كان ذلك الخروج في نزهة أو ممارسة العدو أو عمل شيء يساهم في الحفاظ على صحتك النفسية والجسدية".