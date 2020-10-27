صحة الإمارات: تسجيل 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تسجيل 1390 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 127 ألفًا و624 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان نشرتة وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الثلاثاء - أن هناك 1708 حالات جديدة تعافت من الفيروس بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 122 ألفًا و458 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل حالتين وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في الدولة 482 حالة، كما تم إجراء 110 آلاف و807 فحوصات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي؛ بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الإصابات بفيروس كورونا والمخالطين لهم وعزلهم.