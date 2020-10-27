العثور على مقبرة جماعية لضحاية داعش في دير الدور

قال مصدر طبي في منطقة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، إنه جرى العثور على مقبرة جماعية اليوم الثلاثاء.



وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "عُثر على مقبرة جماعية تضم رفات 26 شخصا في بلدة جمة بريف دير الزور الشرقي أغلبهم من عائلتي الرحيم والبحر والذين ينتسبون إلى عشيرة الشعيطات".



وأكد المصدر أن "الأهالي تعرفوا على رفات المتوفين الذين قتلهم تنظيم داعش في صيف عام 2014 خلال مذبحة عشيرة الشعيطات والتي قتل خلالها أكثر من 2500 ولازال أكثر من 2000 شخص في عداد المفقودين".



وعثر الأهالي خلال العامين الماضيين بعد سيطرة قسد على ريف دير الزور الشرقي على المئات من رفات أبناء عشيرة الشعيطات في بلدات الكشكبة وأبو حمام وغرانبج.