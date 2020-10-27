وكيل وزارة الحج بالسعودية: عودة العمرة الأحد المقبل استجابة لمسلمي العالم

قال الدكتور عمرو المداح، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحجاج والمعتمرين بالسعودية، إنه يتم عودة استقبال زوار الحرم الشريف، لأداء مناسك العمرة، من خارج المملكة العربية السعودية، بدءًا من الأحد المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الإثنين، أن عودة العمرة، جاء استجابة بناءً على طلب مسلمي العالم، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، لضمان سلامتهم.

وأشار إلى أن الحرم يستوعب 20 ألف معتمر في اليوم، مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، منهم أكثر من عشرة ألاف شخص من خارج المملكة، لافتًا إلى أن جميع الاشتراطات المتخذة لأداء العمرة، صحية بالمقام الأول.