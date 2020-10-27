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تراجع حاد لأسعار النفط بسبب المخاوف من ضعف الطلب

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 4:08 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 4:08 ص

 تراجعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط بشدة خلال التعاملات الأمريكية اليوم الاثنين في ظل المخاوف من تراجع الطلب على الطاقة في العالم، في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب التقارير الصحية فقد ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا إلى مستويات قياسية مطلع الأسبوع الحالي مما يثير المخاوف من احتمالات فرض قيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية للحد من انتشار الفيروس.

في الوقت نفسه تبددت الآمال في توصل الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة يوم 3 تشرين ثان/نوفمبر المقبل.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 29ر1 دولار أي بنحو 2ر3 في المئة إلى 56ر38 دولار للبرميل تسليم كانون أول/ديسمبر المقبل وهو أقل مستوى له منذ 2 تشرين أول/أكتوبر الحالي.

وكان عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد سجل أمس الأحد رقما قياسيا لليوم الثاني على التوالي. وسجل عدد المصابين الجدد بالفيروس في فرنسا أكثر من 50 ألف إصابة خلال أول يومين من الأسبوع الحالي.

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