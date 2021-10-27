السيسي: ندعم تسوية الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية وعبر أطر سياسية وتفاوضية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ لقاءه مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس، أتاح الفرصة لتبادل وجهات النظر ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية وبالأخص في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروماني بقصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، أن مصر تجدد دعمها لتسوية وحل كل الخلافات والنزاعات بالطرق السلمية وعبر أطر سياسية وتفاوضية وفقًا لأحكام وقواعد القانون الدولي.

وذكر أنّ المباحثات تضمنت التأكيد على تطلع مصر لعقد الاستحقاق الانتخابي في ليبيا المقرر في 24 ديسمبر المقبل، بما يتيح للشعب الليبي فرصة اختيار حكومة موحدة تحفظ أمن واستقرار وسيادة ليبيا، مع التشديد على أهمية الالتزام بمقررات الأمم المتحدة لا سيّما قرار مجلس الأمن رقم 2570 الداعي لسحب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.