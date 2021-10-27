 فيديو.. أمين الفتوى: تحديد نوع الجنين ليس تدخلًا في إرادة الله - بوابة الشروق
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فيديو.. أمين الفتوى: تحديد نوع الجنين ليس تدخلًا في إرادة الله

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 2:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 2:28 ص

قال الدكتور مجدي عاشور أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، إنّ تحديد نوع الجنين ليس تدخلًا في إرادة الله عز وجل، مؤكدًا أنّ أحدًا لا يمكنه فعل ذلك.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الثلاثاء: "الله لو لم يرد أن يوصِّل العلم لهذا الأمر لما وصل العلماء إلى ذلك أو أنّ العملية لا تكتمل، فكيف أنا كعبد فقير أتدخل في إرادة الله".

وأشار إلى أنّ يجوز للإنسان من تحديد نوع الجنين لكن على المستوى الفردي وليس الجماعي.

وتابع: "لا يجوز أن تخرج كل الأمة فيحدد الناس نوع الجنين وبالتالي يحدث نوع من الإخلال البيئي".

ولفت إلى أنّ الحكمة الإلهية أن يكون عدد الذكور والإناث في التوازن باعتبار أن الكون يقوم على هذه السنة الربانية.

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