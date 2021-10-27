ضبط شخص يدير شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص في الجيزة

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ضبطت شرطة المصنفات، اليوم الأربعاء، شخصًا يدير شركة للإنتاج الفني بدون ترخيص بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات، وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، إنشاء وإدارة شخص لشركة للإنتاج الفني "بدون ترخيص" في دائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، واستخدام أجهزة حاسب آلي تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلي مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بدون تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، ومصنفات غير مجازة رقابية بالمخالفة للقانون.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف مقر الشركة المشار إليها، وتم ضبط مالك ومدير الشركة، وبالتفتيش في حضوره أمكن ضبط جهازي حاسب آلي، برامج أنظمة تشغيل ومونتاج مُقلدة ومنسوخة، مجموعة من الأعمال الفنية، مجموعة من المصنفات التى يتم تجهيزها وإعدادها للعرض.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.