هالة صدقي عضو لجنة تحكيم في الملتقي الخامس لمؤسسة «أولادنا»

وقع اختيار القائمين على الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا، على الفنانة هالة صدقي للمشاركة في لجنة تحكيم السينما والشعر بالملتقى، الذي يقام تحت شعار "سوى نرجع فرحتنا"، برئاسة سهير عبد القادر.



يذكر أن الدورة المقبلة من الملتقي المقرر انطلاقها يوم 16 نوفمبر المقبل، هي دورة استثنائية، حيث يلتقي أولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف روسيا في العروض التي يقدمونها.



وبهذا تكون مصر هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور ٦٥ عاما على العلاقات المصرية الصينية.