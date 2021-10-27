قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن تركيا أصبحت على مدى الأعوام العشرة الأخيرة «لغزًا»، مشيرًا إلى أنها تتحرك بشكل قوة عالمية وتنتشر في كل مكان لخدمة الاقتصاد التركي.

وأضاف أبو الغيط، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن تركيا تتدخل في أذربيجان وأرمينيا والسودان وسوريا والعراق وليبيا، معقبًا: «مارست الدبلوماسية منذ عام 1965، ولم أر شيئًا مماثلًا لهذا».

وتابع: «تركيا تصرح بشيء تعلم أنها قادرة على عدم تنفيذه ونضطر لبلع هذا الكلام»، مضيفًا: «كوزير خارجية عندما أرغب في معاقبة سفير دولة على أرض مصرية هناك ألف وسيلة لذلك منها منع اللقاءات مع المسؤولين المصريين وتعطيله عن أحد الالتزامات، وليس التصريحات».