أكّد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أنه من الأولوية إيجاد حل دائم للأزمة السورية التي قال إنها خلّفت على مدار العشر سنوات الماضية مآسي كبيرة للشعب السوريين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، اليوم الأربعاء، أنّ الأزمة السورية ولّدت أزمة هجرة كبيرة أثرت بشكل سلبي على استقرار ورفاهية الدول المستضيفة.

كما أكّد دعم بلاده لعمليات الاستقرار وتعزيز المؤسسات والانتقال الديمقراطي في ليبيا والعراق، مشيرًا إلى الانخراط في جهود مكافحة الإرهاب ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وأيضًا في منطقة الساحل.