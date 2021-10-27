قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن مجلس الأمن كان حريصًا في تناوله لموضوع سد النهضة، منوهًا إلى صعوبة اتخاذ موقف بالملف لولا قيمة مصر والسودان وتأثيرهم.

وأضاف أبو الغيط، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن «مجلس الأمن له إجراءات محددة تبدأ بقرار وتنتهي ببيان يُقرأ ولا يُطبع»، مشددًا على أهمية التوافق بين الدول الرئيسية للوصول إلى اتخاذ المجلس إجراءات بالملفات المختلفة.

ووصف الدول الرئيسية بمجلس الأمن بأنها «لازالت تلعب» بشأن ملف سد النهضة، متابعًا: «خلال زيارتي الأخيرة لمجلس الأمن قلت إنه لا داع للدفع بالأطراف لهز الاستقرار في الإقليم».

ونوه أمين الجامعة العربية إلى أن «هز الاستقرار في الإقليم يجعل مجلس الأمن أول منظمة تتدخل لمسؤوليتها وتواجه الفشل في تناول الملف على مدار العامين الماضيين»، متابعًا أن «مجلس الأمن لم يتصرف بملف سد النهضة مثلما تفرضه مسؤولياته ولكن تصرف طبقا لمصالح أطرافه».