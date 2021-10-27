الأردن يدين الهجوم الإرهابي في محافظة ديالي العراقية

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدنيين بمحافظة ديالي في العراق، مساء أمس الثلاثاء، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأربعاء - إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية، ووقوف وتضامن المملكة التام مع العراق في وجه كل ما يُهدد استقراره وأمنه، معربا عن خالص التعازي لحكومة وشعب العراق الشقيق ولذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.