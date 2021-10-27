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ارتفاع أرباح دويتشه بنك خلال الربع الثالث

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 8:58 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 أكتوبر 2021 - 8:58 ص

 أعلنت مجموعة دويتشه بنك المصرفية الألمانية العملاقة اليوم الأربعاء ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 6% سنويا إلى 329 مليون يورو.

وذكرت المجموعة أن أرباحها قبل حساب الضرائب ارتفعت بنسبة 15% سنويا إلى 554 مليون يورو، بعد حساب 583 مليون يورو إضافية كرسوم تحويل. وبلغت أرباح النشاط المصرفي الأساسي للمجموعة قبل حساب الضرائب 898 مليون يورو وهو نفس مستوى أرباح العام الماضي.

وتراجعت مخصصات تغطية خسائر القروض لدى المجموعة خلال الربع الثالث بنسبة 57% سنويا إلى 117 مليون يورو.

في الوقت نفسه زاد صافي إيرادات دويتشه بنك خلال الربع الثالث بنسبة 2% سنويا إلى 6 مليارات يورو، رغم استمرار مرحلة تطبيع الأسواق وانخفاض أسعار الفائدة.


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