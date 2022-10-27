محافظ مطروح: الكشف على 2503 رؤوس حيوانية وداجنة

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن قافلة بيطرية تابعة لمعهد البحوث البيطرية بمشاركة ١٥ من الأساتذة والباحثين في جميع التخصصات البيطرية، بالتعاون مع أطباء مديرية الطب البيطري بمطروح، قامت بالكشف على ٢٥٠٣ رؤوس حيوانية وداجنة.



وأوضح أن أعمال القافلة بالوحدة البيطرية بدأت بمدينة سيوة من 23 وحتى 25 أكتوبر وواصلت عملها بقرية القصر بمرسى مطروح، ومن المقرر أن يستمر برنامج عمل القافلة بمدينة الضبعة اليوم الخميس 27 أكتوبر، والكشف على الثروة الحيوانية بمدينة الحمام في يومها الأخير ٢٨ أكتوبر الجاري.



وأشار إلى أن القافلة تستهدف علاج وتشخيص أمراض حيوانات المزارع والطيور وصرف العلاج بالمجان وعمل سونار وتشخيص الأمراض التناسلية والمعدية وتنفيذ دورات تدريبية للأطباء البيطريين على أحدث تقنيات التشخيص، ودورات إرشادية للمربين لتجنب ثروتهم الحيوانية للإصابة بالأمراض المعدية وكيفية المواجهة والسيطرة عليها.