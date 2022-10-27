10 أسماء من السينما العالمية يشاركون في حوارات حرة بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

القائمة تضم جيريمي أيرونز وأصغر فرهادي ورانفير سينج وجبريال يارد

كشف المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، عن أسماء 10 نجوم عالميين، يشاركون في حوارات حرة، خلال فعاليات الدورة 19 التي تقام خلال الفترة نوفمبر المقبل.

وتضم قائمة النجوم المشاركة في برنامج "حوار مع.." الممثل البريطاني جيريمي أيرونز؛ والممثلة والمخرجة الفرنسية جولي ديلبي؛ والمخرج الإيراني المتوج مرتين بجائزة الأوسكار أصغر فرهادي؛ والمخرجة الفرنسية جوليا دوكورنو، ثاني مخرجة تنال السعفة الذهبية في تاريخ مهرجان كان؛ ونجم بوليوود رانفير سينج، الذي سيحظى بالتكريم من قبل المهرجان؛ والمخرج والشاعر الأمريكي جيم جارموش؛ والممثلة الفرنسية مارينا فويس؛ والمخرج السويدي الحائز على سعفتين ذهبيتين روبن أوستلوند؛ والمخرج الفرنسي ليوس كاراكس؛ والمؤلف الموسيقي الفرنسي اللبناني الحائز على جائزة الأوسكار جبريال يارد.