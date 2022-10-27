التشيك تمدد عمليات التفتيش المؤقتة على الحدود مع سلوفاكيا

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قررت التشيك تمديد عمليات التفتيش المؤقتة عند الحدود مع سلوفاكيا 45 يوما إضافيا حتى 12 ديسمبرالمقبل.

وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية إن حكومة رئيس الوزراء بيتر فيالا، المنتمية ليمين الوسط، وافقت على الإجراء اليوم الخميس.

وإن لم يكن قد تم التمديد، لكانت عمليات التفتيش الرامية لمكافحة الهجرة غير الشرعية بعد غد السبت.

وذكر فيالا: "هذا إجراء لا نود أن نتخذه، لكن الوضع يتطلبه".

وتهدف عمليات التفتيش إلى التصدي لزيادة الهجرة على طريق البلقان الغربي، الذي يؤدي إلى الاتحاد الأوروبي عبر تركيا ودول البلقان مثل صربيا ومقدونيا الشمالية.

وتم ضبط حوالي 5500 مهاجر غير شرعي منذ بدء القيود في سلوفاكيا في نهاية سبتمبر الماضي. كما ألقت الشرطة التشيكية القبض على 74 مهرب بشر.

وتم نشر 80 جنديا و60 ضابط جمارك بالإضافة إلى المئات من رجال الشرطة عند الحدود.

وتنتمي التشيك وسلوفاكيا إلى منطقة شينجن، التي لم تعد بها ضوابط حدودية عادية. وكانت الدولتان تشكلان معا تشيكوسلوفاكيا حتى انفصالهما السلمي في الأول من يناير 1993.