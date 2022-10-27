وزير القوى العاملة يسلم تعويضات وثائق التأمين لأسر من العمالة غير المنتظمة في 4 محافظات

سلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة، اليوم الخميس، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية إلى 7 أسر لعمال متوفين من العمالة غير المنتظمة ومصاب، بإجمالي مبلغ مليون و٤١٥ ألفا و٥٥٠ جنيها.

وذكرت وزارة القوى العاملة، في بيان، أن ذلك جاء من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي أو الكلي أو الوفاة والتي أصدرتها الوزارة، بالتعاون مع إحدى شركات التأمين لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعيا وصحيا.

وشملت التعويضات المصروفة، حالات وفاة لـ٧ عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات: الشرقية، والوادي الجديد، والبحيرة، وبني سويف.

وأسماء الضحايا هي: أسامة السيد فؤاد عوض، والسيد السيد فؤاد عوض، وعلي جمال الدين السيد، وعبد الحميد رجب عرفة، وأحمد عبده عبد اللاه، وحمادة أحمد أحمد فرج، وعاطف أحمد أحمد، وحالة مصاب بعجز نتيجة إصابة للعامل أحمد فتحي محمد.

وخلال التسليم، استمع الوزير إلى مطالب بعض الأسر، ووعد ببذل كل الجهود لتنفيذها، ثم قدم العزاء لأسر العمال المتوفين.

وأكد حرص الوزارة، على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، وموجها مديريات القوى العاملة بالوقوف إلى جانب الأسر ومساعدتها في الحصول على مستحقاتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية كافة.