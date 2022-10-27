تعرف على المتأهلين لدور الـ 16 من دوري الأبطال بعد نهاية الجولة الخامسة

أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، حيث تمكن 12 نادي من التأهل إلى دور الـ 16 من عمر البطولة قبل الجولة الأخيرة.

وكانت 5 أندية قد حجزت مقعدها في الدور القادم من مسابقة دوري الأبطال، بعد ختام مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات، وهم، مانشستر سيتي الإنجليزي، ريال مدريد الإسباني، نابولي الإيطالي، كلوب بروج البلجيكي، وبايرن ميونخ الألماني.

وفي نهاية الجولة الخامسة من دور المجموعات، تمكنت 7 أندية من حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من عمر المسابقة، قبل الجولة الأخيرة والتي ستقام على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، والأندية المتأهلة هي، ليفربول الإنجليزي، تشيلسي الإنجليزي، بنفيكا البرتغالي، إنتر ميلان الإيطالي، بروسيا دورتموند الألماني، بورتو البرتغالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتبقى 4 مقاعد في دور الـ 16 من دوري الأبطال سيتم حسمهم في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي ستقام على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين، وتنحسر المنافسة بين أندية توتنهام هوتسبير وسبورتنج لشبونة و آينتراخت فرانكفورت الألماني و أولمبيك مارسيليا في المجموعة الخامسة، وفي المجموعة السادسة بين ميلان الإيطالي و ريدبول سالزبورج النمساوي، بينما في المجموعة السابعة بين فريقي شاختار الأوكراني و لايبزيج الألماني.