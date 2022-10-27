الزمالك يواجه الأهلي «بالأزرق» في السوبر

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أقيم اليوم، الخميس، الاجتماع الفني لمباراة السوبر بين النادي الأهلي والزمالك، للاتفاق على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بالمباراة.

الأهلي يواجه الزمالك في السابعة من مساء غدٍ، الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد، في مباراة السوبر المصري للموسم الماضي.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على أن يرتدي الزمالك زيه البديل باللون الأزرق الكامل «القميص الأزرق والشورت الأزرق»، فيما يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر.

وتم الاتفاق على مواعيد الوصول إلى الملعب، وبدء عمليات الإحماء وعدد المتواجدين على مقاعد البدلاء وغيرها من تفاصيل اللقاء.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري وأحمد شعبان المنسق العام ومصطفى ميلا مسئول المهمات.

ومن المقرر أن يختتم الزمالك تدريباته مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد.