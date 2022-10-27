التنمية المحلية: توجيهات بسرعة رفع مخلفات الأمطار من الشوارع

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير هشام آمنة وجه بسرعة الانتهاء من رفع مخلفات الأمطار من الشوارع في المحافظات التي شهدت موجة طقس سيء؛ لتيسير حركة المرور بصورتها الطبيعية.

وأضاف قاسم، في تصريحات لـ "الشروق"، أن العمل مستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والدفع بفرق ومعدات الشفط التابعة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي والأحياء للتعامل الفوري مع مياه الأمطار وسحبها من الشوارع.

وتابع أن غرفة العمليات الوزارة تتابع مع غرف الازمات والعمليات بالمحافظات تطورات الموقف في جميع المحافظات، والتعامل مع أي موجة طقس سيء الفترة الحالية بحسب ما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقًا للحالة الجوية.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، وجود تنسيق مع هيئة الأرصاد على مدار اليوم لمتابعة حالة الطقس، مضيفًا أن الوزير شدد على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد الميداني بالشوارع للأجهزة التنفيذية كل لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الأحياء وشركات مياه الشرب و الصرف الصحي والأجهزة المعنية كافة.

وأضاف أن وزير التنمية المحلية وجه باستمرار أعمال تطهير بالوعات الأمطار في المحافظات، للتأكد تصريف الأمطار للتعامل الفوري مع الشكاوى التي ترد بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور.

كما أكد أن الوزير، كلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظات باستمرار التنسيق مع الجهات المعنية في كل محافظة للتأكد من توافر مختلف المعدات والأدوات اللازمة للتعامل السريع مع أماكن سقوط الأمطار والسيول.

وفي السياق، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقسا مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، على أن يكون طقسا لطيفا بداية الليل مائلا للبرودة في نهايته على الأنحاء كافة.

وأشارت الهيئة إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بجانب فرص سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية بمناطق بالسواحل الشمالية والوجه البحري، إضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.