سرايا القدس تتصدى لتقدم قوات إسرائيلية في قطاع غزة

قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن مقاوميها يتصدون حاليا لمحاولة توغل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكر بيان لسرايا القدس، بثته على منصة تليجرام، مساء الجمعة، أن مجموعاتها موجودة على محاور القتال، وتتصدى لقوات جيش الاحتلال التي تحاول بين الفترة والأخرى التقدم باتجاه قطاع غزة.

ويشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات.

في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.