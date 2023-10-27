مدرب بترو أتلتيكو يوجه نصائح ذهبية لـ كولر قبل مواجهة صن داونز

وجه ألكسندر سانتوس، المدير الفني لبترو أتلتيكو الأنجولي، نصائح ذهبية للأهلي ومديره الفني مارسيل كولر قبل مواجه صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

يحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي، في الثالثة عصر الأحد المقبل، على ملعب لوفتس سرسفيلد في بريتوريا، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

تحدث ألكسندر سانتوس لقناة "إم بي سي مصر"، قائلا:" الأهلي دائما مرشح للتتويج باللقب، وله مدير فني جيد ويريد تحقيق شيئا".

أضاف سانتوس:" يجب على الأهلي التحلي بالحرص لأن صن داونز منظم ويلعب سويا مع مدربه منذ ثلاث أو أربع سنوات ويقدم كرة جماعية وقوية ورأيت بعيني أن العلاقة بين اللاعبين والمدربين رائعة وكأنهم نسيج واحد".

أوضح سانتوس:" تتمثل نقطة قوة صن داونز الرئيسية في السيطرة على المباراة من خلال امتلاك الكرة وينبغي على الأهلي أن يفعل أمرين وهما الضغط عليهما في كل أجزاء الملعب وألا يسمح لهما باللعب بأريحية كذلك بالإضافة للضغط عليهم في أعلى الملعب".

تابع سانتوس:" وفي حال هجوم صن داونزعلى الأهلي يجعل لاعبي الخصم لا يواجهون مرماه لأن هناك تفاهم كبير بين لاعبي خط الوسط وطرفي الملعب".

أشار سانتوس:" رغم خسارة الذهاب في أنجولا إلا أن حارس صن داونز كان هو بطل المباراة".

أكد سانتوس:" أتمنى أن تكون فرص الأهلي كبيرة في الوصول للنهائي، وصن داونز طريقته تعتمد على السيطرة فقط على الكرة ولكن الأهلي بإمكانه اللعب بطريقته المعهودة وأن يختار اللحظة المناسبة للهجوم على صن داونز".

أكمل:" لو نجح الأهلي في تسجيل هدفا في جنوب إفريقيا وأن يجعلهم يلهثون خلفه في النتيجة وألا يسمح لهم بالتسجيل أولا فسوف يفوز، بترو أتلتيكو أهدر الكثير من الفرص في لقاء الذهاب وكان هذا سبب الخسارة".

أتم سانتوس بالحديثع عن تعديل موعد مباراة الأهلي وصن داونز في جنوب إفريقيا، لتقام في الثالثة عصرا، قائلًا:" إنها حرب نفسية لوضع اللاعبين القادمين من شمال إفريقيا في أجواء مختلفة عن تلك التي اعتادوا عليها خاصة أن درجة الحرارة في جنوب إفريقيا الآن هي 30 مع ارتفاع للرطوبة لكن هذه ليست أول مرة يلعب فيها الأهلي في تلك الأجواء".