الجيش الإيراني يبدأ مناورات برية ضخمة

بدأت القوات البرية بالجيش الإيراني، اليوم الجمعة، مناورات ضخمة في وسط البلاد تستمر ليومين، بمشاركة مختلف الوحدات المدرعة والراجلة والهجومية المتحركة وقوات الرد السريع الصاروخية وسلاح المروحيات والطائرات المسيرة ووحدات الهندسة ووحدات الاسناد.



وقال المتحدث باسم المناورات العقيد كريم جشك إن هذه المناورات تجري في منطقة نصرآباد التابعة لمحافظة أصفهان، وإن القوات والوحدات المشاركة في هذه المناورات انطلقت من 7 محافظات وهي ستقطع المسافات البعيدة (معدلها 1100 كيلومتر) وستنتشر في منطقة نصرآباد، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.



وأوضح أن من أهم أهداف هذه المناورات، "رفع القدرات والجهوزية القتالية للقوات البرية للجيش، وتعزيز مستوى الردع للبلاد أمام التهديدات المحتملة، بالإضافة إلى نقل الخبرات إلى الكوادر الشابة والتدريب على الخطط الدفاعية المرسومة مسبقا".



وأضاف العميد جشك أن هذه المناورات تتميز أيضا بمشاركة 200 مروحية قتالية ومروحية نقل، ستلتحق بباقي الوحدات في مسرح المناورات.



كان قائد قوات التعبئة البحرية للمنطقة الثالثة لقوات حرس الثورة الإيراني الأدميرال علي بخشايي أعلن في الحادي والعشرين من الشهر الجاري إجراء مناورات بحرية في المياه الشمالية للخليج "الفارسي "من أجل نصرة الشعب الفلسطيني "المظلوم".



ونقلت قناة الجزيرة القطرية في وقت سابق من الشهر الجاري عن وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان قوله، "إن لم تنجح مساعي وقف العدوان على غزة"، فإن إيران والمنطقة والفاعلين فيها "لن يبقوا متفرجين".



تأتي المناورات وتصريح عبد اللهيان فيما تواصل إسرائيل شن غارات جوية مكثفة على قطاع غزة استعدادا لغزو بري للقطاع ردا على قيام حماس في السابع من الشهر الجاري بعملية "طوفان الأقصى" التي تضمنت هجمات صاروخية واقتحام بلدات جنوب إسرائيل واقتيادهم إلى غزة.