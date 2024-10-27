الأهلي يعلن رحيل معلول بنهاية الموسم

أكد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن الموسم الحالي هو الأخير بالنسبة للتونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق.

وأوضح رمضان في تصريحات عبر قناة "الأهلي" أن النادي يحترم تاريخ معلول، ويكرمه ويقدره، وهناك اتفاق على أن يستمر هذا الموسم مع الفريق على أن يكون الأخير له.

وأضاف أن معلول يتعافى بشكل جيد من الإصابة التي كانت قد لحقت به في وقت سابق في وتر أكيليس وغيبته عن المشاركة طوال الفترة الماضية.

وأكد مدير الكرة بالأهلي أن النادي لم يناقش العروض الخليجية التي تردد أن اللاعب قد تلقاها، لافتاً إلى أن هذا الأمر ربما يخص معلول أكثر بحيث يحدد مستقبله.