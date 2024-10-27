بوتين يدرس ردود عدة حال استخدمت أوكرنيا أسلحة غربية بعيدة المدى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن موسكو ستستخدم "مجموعة من الردود"، حال سمحت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيد المدى لضرب الداخل الروسي.

وذكرت وكالة أنباء روسية، نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية، أن هناك مجموعة من الردود تم عرضها على بوتين، حال استخدمت كييف الأسلحة الغربية بعيدة المدى لضرب الأراضي الروسية.

إلى ذلك، أسقطت الدفاعات الروسية الليلة الماضية 51 طائرة بدون طياى "درون" أوكرانية فوق مقاطعات غربي البلاد وبحر آزوف، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تم إسقاط 18 درون فوق مقاطعة تامبوف و16 فوق مقاطعة بيلجورود و4 فوق مقاطعة بريانسك و4 فوق مقاطعة ليبيتسك و4 فوق مقاطعة أوريول و3 فوق مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق مقاطعة كورسك وواحدة فوق بحر آزوف".

وتواصل القوات الأوكرانية استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالدرونز والصواريخ بشكل شبه يومي.



