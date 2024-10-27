كشف الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التعليم بالإسكندرية، تفاصيل الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"خناقة التختة" في مدرسة الفتوح الإسلامية، موضحًا أن سيدة لديها طالبان في المدرسة كانت على خلاف مسبق مع إحدى المدرسات.

وذكر أبو زيد، خلال مداخلة مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن السيدة والمعلمة تقدمتا ببلاغات في مركز الشرطة بسبب خلافات لم تكن إدارة التعليم على علم بها.

وأوضح أن السيدة ذهبت إلى المدرسة لنقل أبنائها؛ ما أدى إلى وقوع مشاجرة بينها وبين المعلمة، وتدخل المدرسون على إثرها.

وأضاف أبو زيد أن المدرسة سارعت بطلب النجدة وأغلقت أبوابها لمنع خروج السيدة حتى وصول الشرطة.

كما أكد أنه تم إحالة الواقعة إلى الشئون القانونية للتحقيق في ملابساتها.

وأوضح أبو زيد أن الإجراءات اللازمة ستتخذ ضد المدرسة في حال ثبوت أي تجاوزات، مشددًا على أن مديرية التعليم مستعدة لدعم الطلاب وحمايتهم من أي ضرر.