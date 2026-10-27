محافظ القليوبية يناقش الحلول التنفيذية والآليات العملية لإنهاء الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية

• محافظ القليوبية: حصر الاحتياجات الفعلية للمدارس ودراسة التوسع في الإنشاءات واستغلال الإمكانات المتاحة لإنهاء نظام الفترتين

عقد الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعًا لبحث الحلول التنفيذية والآليات العملية لإنهاء نظام الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية، ووضع تصور متكامل للتعامل مع الكثافات الطلابية وتوفير أماكن دراسية إضافية، استعدادًا للعام الدراسي 2027/2028، وذلك في ضوء مستهدفات الدولة المعلنة خلال منتدى مصر 2026 بشأن إنهاء نظام الفترات المسائية بالمرحلة الابتدائية بحلول عام 2027.

وأكد المحافظ أهمية الانتقال من الحلول المؤقتة إلى إجراءات تنفيذية مستدامة تستند إلى حصر دقيق للاحتياجات الفعلية بكل إدارة تعليمية، وتحديد المدارس والمناطق الأكثر تأثرًا بالكثافات الطلابية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين أعداد الطلاب والطاقة الاستيعابية للفصول، وتهيئة بيئة تعليمية مناسبة تدعم جودة العملية التعليمية وانتظام اليوم الدراسي.

وتناول الاجتماع عددًا من المحاور المقترحة للتعامل مع الملف، في مقدمتها التوسع في إنشاء مدارس جديدة بالمناطق ذات الكثافات المرتفعة، ودراسة إمكانية توسعة المدارس القائمة ورفع كفاءتها، إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منطقة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية.

كما بحث الاجتماع سبل الاستفادة المثلى من المباني والمنشآت المتاحة لدى الجهات المختلفة، ودراسة إمكانية توظيفها لدعم العملية التعليمية، وفقًا للضوابط والاشتراطات المعتمدة، بالتوازي مع مراجعة توزيع الطلاب والفصول داخل المدارس، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمساحات والإمكانات المتاحة.

ووجّه محافظ القليوبية بضرورة إعداد حصر شامل ودقيق لاحتياجات المدارس على مستوى المحافظة، يتضمن تحديد أعداد الطلاب والكثافات داخل الفصول، والطاقة الاستيعابية المتاحة، والاحتياجات الإنشائية والإدارية لكل مدرسة، بما يساعد على تحديد أولويات التدخل ووضع حلول عملية تتناسب مع طبيعة كل منطقة.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، لإعداد خطة تنفيذية واضحة تتضمن الاحتياجات الفعلية ومقترحات المعالجة وأولويات التنفيذ، مع دراسة مختلف البدائل المتاحة، بما يضمن الاستعداد المبكر للعام الدراسي 2027/2028، والعمل على تحقيق المستهدف المعلن بشأن إنهاء نظام الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور حازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية، والدكتور محمد عبد العزيز، مدير المكتب الفني.

ويأتي الاجتماع في إطار جهود محافظة القليوبية لتطوير المنظومة التعليمية، والتعامل مع تحديات الكثافات الطلابية من خلال حلول تنفيذية متكاملة، تستهدف تحسين استغلال الإمكانات المتاحة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لأبناء المحافظة.