 الصدر يدعو أتباعه إلى تحقيق أغلبية كبيرة في البرلمان العراقي المقبل - بوابة الشروق
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الصدر يدعو أتباعه إلى تحقيق أغلبية كبيرة في البرلمان العراقي المقبل

د ب أ
نشر في: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 1:45 م | آخر تحديث: الجمعة 27 نوفمبر 2020 - 1:47 م
دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الجمعة جماهير التيار الصدري لتحقيق أغلبية كبيرة في البرلمان العراقي الجديد تمكنها من تشكيل الحكومة المقبلة.

وتليت كلمة الصدر في خطبة صلاة الجمعة الموحدة  أمام نحو مليون من أتباع الصدر أكتظت بهم ساحة التحرير والشوارع المؤدية إليها، قال فيها"إننا لسنا طامعين بالحكم لكننا ملتزمون بالدفاع عن العراق من خلال أغلبية صدرية في البرلمان مضحية بنفسها من أجل الإصلاح لأننا نريد رئاسة الوزراء حتى نحمي العراق من سلطة الأحزاب الفاسدة".

وأضاف"سندافع بكل سلمية بعيدا عن العنف والقتل لأننا ملتزمون بالدفاع عن العراق أمام الفاسدين وأن مشروع الإصلاح أمانة في أعناقنا".

يشار إلى أن الانتخابات المبكرة في العرا ق سوف تجرى في السادس من شهر حزيران/يونيو المقبل .

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