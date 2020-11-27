ظهرت الطفلة قدرية، ابنة الفنان ياسر جلال، لأول مرة على شاشة التليفزيون، أثناء إجراء حوار مع والدها في منزلهم.

وقال ياسر، في لقاء خاص ببرنامج «توب تريندينج» المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، «دي الأميرة بتاعتي وحبيبة قلبي، مابطلعهاش بسهولة»، مضيفًا: «ضحكت على هبة مراتي قولتلها هسمي أول اتنين وسميت قدرية على اسم والدتي وجلال على اسم والدي»، بحسب تعبيره.

من جانبها، قالت قدرية، إن والدها أسماها بنفس اسم والدته، معربة عن رغبتها في الدخول عالم التمثيل.

وأعربت عن حبها للفنانات: إيمي ودنيا سمير غانم، ومي عمر، ومي عز الدين، وياسمين عبدالعزيز.