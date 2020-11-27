إيطاليا تسمح لرحلات الطيران بدون حجر صحي للركاب من أمريكا لأوروبا

تعتزم إيطاليا فتح حدودها أمام رحلات جوية دون فرض حجر صحي على ركابها القادمين من الولايات المتحدة لأول مرة منذ فرض قيود السفر بسبب مرض كوفيد-19.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء نقلا عن شركة دلتا أيرلاينز الأمريكية للطيران، والتي ستخضع رحلاتها من أتلانتا إلى روما فيوميسينو للقواعد الجديدة، أن هذا التخفيف المدعوم باختبارات صارمة قبل المغادرة ولدى الوصول، هو الأول على خط الطيران العابر للمحيط الأطلسي.

وسوف تتولى شركة أليتاليا الإيطالية للطيران تشغيل رحلات للعاصمة الإيطالية من مطار جون إف كينيدي في نيويورك وفقا للقواعد ذاتها.

وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" لبلومبرج إنه يعي عدم وجود خدمات أخرى معفاة من فرض حجر صحي على الركاب القادمين من الولايات المتحدة إلى أوروبا.

وبينما يتم إحراز تقدم إضافي تجاه إعادة فتح سوق شمال الأطلسي المربح، لا يزال يتم تطبيق قيود كبيرة، إذ أن هذه السياسة الجديدة مطبقة في اتجاه واحد فقط مع الولايات المتحدة، حيث يستمر حظر فعال على دخول غير المواطنين إلى البلاد، ويتعين على الأمريكيين تقديم "أسباب ضرورية" لزيارة إيطاليا.

وقالت دلتا في بيان اليوم الخميس إنها ستقوم بتشغيل الرحلات بدءا من يوم 19 كانون أول/ ديسمبر، مضيفة أن الأسباب المنطقية للسفر تشمل السفر والصحة والتعليم.