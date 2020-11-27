بكين يهزم ملبورن فيكتوري ويتأهل لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا

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تأهل نادي بكين جوان الصيني لدور الـ 16ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه على ملبورن فيكتوري الأسترالي 2 / صفر اليوم الجمعة على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة.

وسجل جوناثان فييرا وزهانج يونينج هدفي بكين في الدقيقتين التاسعة و35.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن نفس المجموعة اليوم أيضا تشيانجراي يونايتد التايلاندي مع سول الكوري الجنوبي على ذات الملعب.

ورفع بكين رصيده إلى 12 نقطة من أربع مباريات في صدارة الترتيب، 3 نقاط لملبورن فيكتوري.

وتقام الجولة الخامسة يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي بكين مع سول، وتشيانجراي يونايتد مع ملبورن فيكتوري.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام مبارياته يومي 6 و7 ديسمبر.