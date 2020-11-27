بيع لوحة للفنان بانكسي مقابل 170 ألف يورو بالمزاد في هولندا

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بيعت لوحة "طائر يحمل قنبلة يدوية" لفنان الجرافيتي الغامض بانكسي مقابل 170 ألف يورو (500ر202 دولار) بالمزاد في هولندا أمس الخميس.

وأفادت وكالة الأنباء الهولندية (إيه.إن.بي)، نقلا عن دار مزادات "هيسينك" في مدينة زوله، أن جامع لوحات هولندي اشترى اللوحة التي رسمت عام 2002.

وكانت اللوحة ضمن المجموعة الفنية الخاصة التي يمتلكها جامي نجل رون وود عازف الجيتار الشهير من فريق رولينج ستونز، بحسب دار المزادات.

وعرضت دار هيسينك صورة للوحة التي يظهر فيها طائر يحمل في منقاره قنبلة يدوية.

ومازالت شخصية الفنان بانكسي يحيط بها الغموض، رغم أنه من المعروف أنه ينحدر من مدينة بريستول بجنوب غرب انجلترا، وأنه انتقل إلى لندن في أواخر التسعينيات.

واشتهر بانكسي بالنقد الاجتماعي، وتقديم أعمال مثيرة للجدل، وكثيرا ما تظهر رسوماته في أماكن بالشوارع بدون سابق معرفة، وهو يتناول مشكلات اجتماعية مثل التشرد والنزعات الاستهلاكية وأزمة جائحة كورونا.