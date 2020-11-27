بعض ممولي المشروعات متناهية الصغر: نموذج استرشادي لمواجهة الأزمات بعد كورونا

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أبدى22.7% من المشاركين في مسح حديث عن آثار فيروس كورونا على التمويل متناهى الصغر، ضرورة تصميم نموذج استرشادي لإدارة الأزمات تستدل به جهات التمويل متناهي الصغر خلال تلك الفترات.

ورأى 21.6 % منهم أن الاستعانة بوسائل الدفع الإلكترونية من أبرز الدروس المستفادة، كما أشار 17.5% من المشاركين إلى أهمية إضافة عناصر لإدارة الأزمات داخل الكيان المؤسسي لجهة التمويل، فيما فضّل15.5% منهم إدماج منتجات التأمين متناهي الصغر كأداة للحد من المخاطر المحتملة.

ودشن الاتحاد المصري للتمويل متناهى الصغر استطلاعًا للرأي، يستهدف التعرف على تحديات جائحة كورونا وآليات معالجتهابجانب الدروس المستفادة بقطاع التمويل متناهي الصغر.

وقال الاتحاد إنه منذ بداية تفشي فيروس كوفيد-19 اتخذ عدة اجراءات للتيسير على موفري التمويل متناهي الصغر والتخفيف عليهم من أثر الأزمة.

وشارك في استطلاع الرأي جهات التمويل المسيطرة على أكثر من 65% من محفظة نشاط التمويل متناهيالصغر بمصر (غير المصرفي)، في الفترة من سبتمبر 2020 حتى منتصف نوفمبر 2020.